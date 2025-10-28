"Лукойл" продає закордонні активи через санкції США

Російський енергетичний гігант "Лукойл" припинить свою міжнародну діяльність після того, як компанія потрапила під жорсткі санкції США на тлі зусиль Дональда Трампа змусити Кремль припинити війну проти України.

Про це компанія оголосила в понеділок, пише "Європейська правда".

У заяві "Лукойл" підтвердив, що розпочав пошук покупців для своїх закордонних активів.

"У зв'язку із введенням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній деякими державами, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Розгляд пропозицій від потенційних покупців вже розпочато", – йдеться у повідомленні.

Управління з контролю за іноземними активами США встановило термін до 21 листопада, протягом якого компанія повинна припинити свою діяльність за кордоном, інакше їй загрожують значні штрафи.

У своїй заяві в понеділок "Лукойл" повідомив, що виконає вимоги і, якщо буде потрібно, попросить про продовження терміну, щоб полегшити продаж.

Санкції означають, що компанії, яких вони стосуються, повинні будуть продати свої європейські підприємства і припинити постачання нафти своїм покупцям на континенті, що відкриває перспективу юридичних санкцій для будь-якої фірми, яка продовжує з ними співпрацювати.

На "Роснефть" і "Лукойл" припадає близько двох третин з 4,4 мільйона барелів нафти, які Росія експортує щодня, пише Politico.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Після цього угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти і газу.