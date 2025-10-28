Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо підтримки енергетики

Президент України Володимир Зеленський розповів, що домовляється з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо обладнання для генерації електрики.

Про це український президент сказав у спілкуванні із журналістами, його слова наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Крім того, за словами Зеленського, з обладнанням або газопостачанням також може допомогти прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

"Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером (Мерцом. – Ред.) це проговорили. Я йому вже показав всі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", – розповів він.

Крім того, Зеленський зазначив, що прем’єрка Мелоні також висловила готовність допомогти.

"У неї є альтернатива, це газ. Вона мене запитала, що швидше: або з цим обладнанням, або щодо газопостачання. І вона сказала: давай я подивлюсь, що мені швидше. Вона поговорить з компаніями. Нам обидва варіанти підходять", – сказав він.

Він додав, що також з енергетикою допоможуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Нідерланди. Зараз йде робота над всіма деталями, резюмував президент.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.

24 жовтня стало відомо, що Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.