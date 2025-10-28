Украина договаривается с Германией и Италией о поддержке энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что договаривается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем об оборудовании для генерации электричества.

Об этом украинский президент сказал в общении с журналистами, его слова приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Кроме того, по словам Зеленского, с оборудованием или газоснабжением также может помочь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Отдельно я договариваюсь с немцами. Мы с канцлером (Мерцем. – Ред.) это проговорили. Я ему уже показал все сценарии. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я ему показал необходимое количество", – рассказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что премьер Мелони также выразила готовность помочь.

"У нее есть альтернатива, это газ. Она меня спросила, что быстрее: или с этим оборудованием, или по газоснабжению. И она сказала: давай я посмотрю, что мне быстрее. Она поговорит с компаниями. Нам оба варианта подходят", – сказал он.

Он добавил, что также с энергетикой помогут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Нидерланды. Сейчас идет работа над всеми деталями, резюмировал президент.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении около $150 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Кроме этого, Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.

24 октября стало известно, что Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.