Лидеры Норвегии и Финляндии: Россия – реальная угроза, но мы не боимся, потому что готовы

Премьер-министры Норвегии и Финляндии признают, что Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, однако подчеркивают готовность противостоять ей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом они заявили после встречи Северного совета в Стокгольме во вторник.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что Норвегия традиционно "очень внимательно следит" за любыми испытаниями российской военной техники, осознавая, что "мы живем в 100 километрах от крупнейшего в мире ядерного арсенала".

"Одной из сильных сторон НАТО является то, что мы – уши и глаза, которые следят за этим (за испытаниями)", – отметил он. Накануне военная разведка Норвегии подтвердила, что на прошлой неделе Россия провела испытания крылатой ракеты большой дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которая была запущена с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Стёре отметил, что эти ракеты, кажется, не "направлены в первую очередь против нас", но добавил, что "тревожным знаком является то, что этим разработкам уделяется так много внимания". Однако он настаивал: "Мы не боимся, но мы готовы".

"Итак, если мы делаем свою работу правильно, мы не представляем угрозу для какой-либо другой страны, но и никакая другая страна не должна иметь намерения угрожать нам. И это дает нам уверенность, что мы сможем таким образом позаботиться о своей безопасности", – сказал Стёре.

Финский премьер Петтери Орпо высказался в подобном духе, сказав, что "Россия – это угроза номер один".

"И это очень важно, потому что когда война в Украине закончится, очевидно, что... Россия переместит свои военные силы к западным границам, за наши границы. Это реальная угроза для нас", – отметил Орпо.

Он заявил, что "война в Украине и безрассудное поведение России в регионе Балтийского моря сделали наш регион горячей точкой".

"Это изменило нашу работу в Европейском Союзе и нашу работу среди стран Северной Европы – страны, малые страны региона, знают, что нам нужно работать вместе, чтобы быть сильнее, и именно это мы также обсуждали сегодня", – добавил Орпо.

Напомним, Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания готовится к совместным закупкам беспилотных авиационных систем и сопутствующих технологий.

Также сообщалось, что Норвегия, которая не является членом Евросоюза, планирует сотрудничество с ЕС в его новых программах перевооружения и защиты от беспилотников.