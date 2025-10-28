Семья беременной британской тинейджерки заплатила $187 тысяч суду в Тбилиси за ее освобождение

Семья беременной британской девушки Беллы Калли, арестованной ранее в этом году по обвинению в контрабанде наркотиков в Грузии, выплатила 187 тысяч долларов тбилисскому суду, чтобы обеспечить ее освобождение.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

19-летняя Белла Калли из Биллингема на северо-востоке Англии исчезла в Таиланде, а затем в мае вылетела в Тбилиси, где ее арестовали в аэропорту по прибытии.

Грузинские прокуроры утверждают, что в ее багаже было 12 кг марихуаны и 2 кг гашиша.

За контрабанду наркотиков в Грузии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Калли содержится в женской тюрьме в Рустави недалеко от Тбилиси.

Мать Калли, Лианн Кеннеди, заявила журналистам у здания суда в Тбилиси во вторник, что семья заплатила 500 тысяч лари ($186 846) и ждет, когда эти средства будут зачислены на соответствующий правительственный счет.

На вопрос о состоянии здоровья дочери Кеннеди ответила: "Она выглядит большой, беременной, но выглядит сильной".

Адвокат Калли Мальхаз Салакаия сказал, что суд проведет еще одно слушание по этому делу в следующий понедельник.

Калли не признала себя виновной на слушании в июле по делу о хранении и незаконном обороте наркотиков и сказала, что ее пытали, чтобы заставить перевозить нелегальные вещества.

Напомним, в сентябре в Грузии сообщили о задержании двух граждан Украины за ввоз в страну 2,4 кг сильного взрывчатого вещества гексогена.

В мае сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двух граждан Украины за совершение наркопреступлений, которые предусматривают до 20 лет или пожизненное заключение.