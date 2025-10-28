Глава МВД Эстонии: страны Балтии стали полигоном для испытания тактики гибридной войны
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что балтийские страны стали своеобразным полигоном для испытания тактики гибридной войны, где РФ постоянно проверяет готовность, способность к сотрудничеству и устойчивость региона.
Заявление главы эстонского МВД приводит пресс-служба ведомства, сообщает "Европейская правда".
Таро участвовал во встрече министров, ответственных за внутреннюю безопасность Европы, в Гданьске.
Главной темой встречи стало противодействие гибридным угрозам со стороны недружественных государств и использование современных технологий для защиты Евросоюза.
"Нам угрожают различные опасности – дроны, нарушение воздушного пространства, атаки на критически важную инфраструктуру как на суше, так и на море. Чтобы справиться с этим, необходимо усиливать взаимодействие, отрабатывать действия в различных сценариях и внедрять современные технологии", – подчеркнул Таро.
По его словам, помимо сухопутной границы, государства-члены должны быть способны защищаться от гибридных угроз с моря и воздуха.
"Как никогда ранее, важна поддержка Европейского Союза в этом вопросе", – добавил министр.
Напомним, президент Эстонии Алар Карис считает, что Европа должна воспринимать российскую агрессию как "другой вид войны" и быть готовой к новым формам гибридных угроз.
Между тем премьер-министры Норвегии и Финляндии признают, что Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, однако подчеркивают готовность противостоять ей.