Литва розгорне вогневі групи для захисту стратегічних об'єктів

У Литві з наступного року розгорнуть вогневі групи для захисту стратегічних об’єктів, використовуючи досвід України.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав начальник Служби громадської безпеки Віктора Грабаускас.

Посадовець зазначив, що розробка ідеї вже триває. "Думаю, з наступного року у нас вже будуть – можливо не у такій кількості, як необхідно, але будуть – вогневі групи із відповідними кінетичними засобами", – сказав він.

Грабаускас зазначив, що проєкт розробляють у співпраці кількох державних відомств, беручи до уваги досвід українських мобільних вогневих груп.

Роботу почали ще з липня цього року, коли МВС Литви та міська влада Вільнюса почали розробляти задум протидії недружнім БпЛА і захисту критичної інфраструктури столиці.

За його словами, охорона стратегічних об’єктів і зараз має певні засоби, проте успіх їхнього застосування залежить від того, на якій висоті буде рухатися повітряна ціль.

Нагадаємо, 27 жовтня Литва на невизначений термін закрила кордон з Білоруссю після того, як звідти кілька днів поспіль залітали десятки метеокуль з контрабандними цигарками – чого виявилось достатньо, щоб паралізувати роботу аеропорту Вільнюса.

В уряді Литви заявили, що надалі метеокулі почнуть збивати. Очільник МЗС зазначив, що це виглядає як нова гібридна провокація РФ і Білорусі проти НАТО.

Перед цими інцидентами у Литву кілька разів залітали російські дрони типу "Шахед".