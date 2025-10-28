Литва развернет огневые группы для защиты стратегических объектов

В Литве со следующего года развернут огневые группы для защиты стратегических объектов, используя опыт Украины.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал начальник Службы общественной безопасности Виктора Грабаускас.

Чиновник отметил, что разработка идеи уже идет. "Думаю, со следующего года у нас уже будут – возможно не в таком количестве, как необходимо, но будут – огневые группы с соответствующими кинетическими средствами", – сказал он.

Грабаускас отметил, что проект разрабатывается в сотрудничестве нескольких государственных ведомств, с учетом опыта украинских мобильных огневых групп.

Работу начали еще в июле этого года, когда МВД Литвы и городские власти Вильнюса начали разрабатывать замысел противодействия недружественным БПЛА и защиты критической инфраструктуры столицы.

По его словам, охрана стратегических объектов и сейчас имеет определенные средства, однако успех их применения зависит от того, на какой высоте будет двигаться воздушная цель.

Напомним, 27 октября Литва на неопределенный срок закрыла границу с Беларусью после того, как оттуда несколько дней подряд залетали десятки метеозондов с контрабандными сигаретами – чего оказалось достаточно, чтобы парализовать работу аэропорта Вильнюса.

В правительстве Литвы заявили, что в дальнейшем метеозонды начнут сбивать. Глава МИД отметил, что это выглядит как новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО.

Перед этими инцидентами в Литву несколько раз залетали российские дроны типа "Шахед".