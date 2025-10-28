Польша передала Украине почти 30 тысяч упаковок антибиотиков для детей

Агентство стратегических резервов правительства Польши организовало транспортировку детских лекарств в Украину.

Об этом сообщила RARS в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Эти лекарства Украине передали Тархоминские фармацевтические заводы "Polfa" S.A. в рамках Механизма защиты населения Европейского Союза (UCPM).

Украинские детские больницы получили 29 835 упаковок антибиотиков Polcylin 60 мл и Polcylin 125 мл, которые будут использоваться в регионах, наиболее пострадавших от войны.

Весной Польша передала Украине 47-й пакет военной помощи на 200 млн евро.

В сентябре Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.