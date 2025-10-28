Франція відновила евакуацію з Гази, призупинену через антисемітський скандал

Франція минулими вихідними відновила евакуацію із сектору Гази, призупинену в серпні 2025 року через скандал із антисемітськими дописами однієї з евакуйованих раніше дівчат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За інформацією AFP, у неділю до Франції прибули 20 цивільних мешканців Гази. Кількість евакуйованих виявилась меншою, ніж очікувалось, через складність операції.

Джерело в дипломатичних колах Франції повідомило агентству, що евакуйовані проходять ретельну перевірку перед прибуттям до країни.

"Ми ретельно стежимо за тим, щоб евакуйовані до нашої країни поважали цінності та принципи республіки", – сказало джерело, додавши, що евакуація буде продовжена, "щойно дозволять умови".

Франція допомогла понад 500 людям покинути Газу з початку війни між палестинською бойовою групою ХАМАС та Ізраїлем у жовтні 2023 року.

Евакуацію призупинили після того, як 25-річна студентка з Гази, яка мала розпочати навчання у Франції в межах урядової стипендіальної програми, наприкінці липня була звинувачена в тому, що раніше поширювала в соціальних мережах дописи із закликами до вбивства євреїв.

Їй наказали покинути країну.

На початку жовтня в секторі Гази набула чинності угода про припинення вогню, укладена за посередництва США.