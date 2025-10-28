Франция возобновила эвакуацию из Газы, приостановленную из-за антисемитского скандала

Франция в минувшие выходные возобновила эвакуацию из сектора Газы, приостановленную в августе 2025 года из-за скандала с антисемитскими постами одной из эвакуированных ранее девушек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По информации AFP, в воскресенье во Францию прибыли 20 гражданских жителей Газы. Количество эвакуированных оказалось меньше, чем ожидалось, из-за сложности операции.

Источник в дипломатических кругах Франции сообщил агентству, что эвакуированные проходят тщательную проверку перед прибытием в страну.

"Мы тщательно следим за тем, чтобы эвакуированные в нашу страну уважали ценности и принципы республики", – сказал источник, добавив, что эвакуация будет продолжена, "как только позволят условия".

Франция помогла более 500 людям покинуть Газу с начала войны между палестинской боевой группой ХАМАС и Израилем в октябре 2023 года.

Эвакуацию приостановили после того, как 25-летняя студентка из Газы, которая должна была начать обучение во Франции в рамках правительственной стипендиальной программы, в конце июля была обвинена в том, что ранее распространяла в социальных сетях сообщения с призывами к убийству евреев.

Ей приказали покинуть страну.

В начале октября в секторе Газы вступило в силу соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США.