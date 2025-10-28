Онлайн-цькування Бріжит Макрон: прокуратура просить умовне покарання обвинуваченим

На другий день судового процесу щодо онлайн-цькування першої леді Франції Бріжит Макрон прокуратура запросила умовне позбавлення волі для десяти фігурантів справи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Державний прокурор Ерве Тет'є на суді у вівторок повідомив, що для кожного з десяти обвинувачених пропонують різні покарання, оскільки кожному інкримінують різні порушення.

Ідеться про покарання від трьох місяців до одного року позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку, а в окремих випадках – штрафи у кілька тисяч євро.

Найсуворіші вироки пропонується трьом фігурантам, яких було визнано "підбурювачами" фейкових новин про першу леді Франції. Найменше покарання – 80 годин громадських робіт, а в разі відмови – три місяці умовного тюремного ув'язнення – прокуратура просить для єдиного обвинуваченого, який розкаявся у скоєному.

Десятьох обвинувачених – вісьмох чоловіків і двох жінок віком від 41 до 60 років – судять у кримінальному суді Парижа за звинуваченням в онлайн-переслідуванні Бріжит Макрон.

За словами прокурорів, обвинувачені звинувачуються в численних злісних коментарях щодо статі та сексуальності першої леді Франції, навіть прирівнюючи різницю у віці з її чоловіком до "педофілії".

Одну з фігуранток справи вже притягали до відповідальності за відео від 2021 року, в якому вона стверджувала, що Бріжит Макрон колись була чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньйо.

Нещодавно писали, що ще у вересні 2024 році в Єлисейському палаці виявили, що у базі податкової служби першу леді Франції Бріжит Макрон назвали чоловічим імʼям.