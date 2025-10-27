У Парижі розпочнеться суд над людьми за онлайн-переслідування дружини Макрона

У Парижі у понеділок, 27 жовтня, 10 людей постануть перед судом за онлайн-переслідування дружини президента Франції Емманюеля Макрона – Бріжит Макрон.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Французький судовий процес відбувається після того, як Макрон і його дружина наприкінці липня подали позов про дифамацію в США у зв'язку з поширеною в Інтернеті чуткою про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком.

Французький судовий процес за онлайн-переслідування є окремим від судового процесу в США і пов'язаний із судовою скаргою, поданою Бріжит Макрон у 2024 році.

Десятеро обвинувачених – вісім чоловіків і дві жінки віком від 41 до 60 років – будуть судитися в кримінальному суді Парижа за звинуваченням в онлайн-переслідуванні Бріжит Макрон. У разі визнання їх винними їм загрожує до двох років тюремного ув'язнення.

За словами прокурорів, обвинувачені, які заперечують будь-які правопорушення, звинувачуються в численних злісних коментарях щодо статі та сексуальності Бріжит Макрон, навіть прирівнюючи різницю у віці з її чоловіком до "педофілії".

У позові Макронів до суду США зазначено, що звинувачення в тому, що Бріжит Макрон народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньйо, є повністю неправдивим, а Троньйо насправді є 80-річним братом Бріжит Макрон. Він живе в французькому місті Ам'єн, де виріс разом з Бріжит та чотирма іншими братами і сестрами в родині, відомій своїм місцевим шоколадним бізнесом.

Він був присутній на публіці разом з Бріжит під час двох інавгурацій Емманюеля Макрона в 2017 і 2022 роках.

Перша леді Франції подала скаргу в Парижі в серпні 2024 року, що призвело до розслідування випадків онлайн-переслідувань і арештів у грудні 2024 року та лютому 2025 року.

Серед обвинувачених є 41-річний Орельєн Пуарсон-Атлан, публіцист, відомий у соціальних мережах як "Зое Саган" і часто пов'язаний з колами конспірологічних теорій.

Серед обвинувачених також є жінка, яка вже була предметом позову про дифамацію, поданого Бріжит Макрон у 2022 році: 51-річна Дельфін Ж., 51 рік, самопроголошений духовний медіум, яка використовує псевдонім Амандін Рой.

У 2021 році вона опублікувала на своєму каналі YouTube чотиригодинне інтерв'ю з самопроголошеною незалежною журналісткою Наташею Рей, в якому стверджувала, що Бріжит Макрон колись була чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньйо. Наташу Рей за це оштрафували минулого року

У липні подружжя Макронів подало позов проти американської ультраправої блогерки Кендіс Оуенс. У позові стверджується, що вона "проігнорувала всі варті довіри докази, які спростовують її твердження, на користь відомих конспірологів і доведених наклепників".

Нещодавно писали, що ще у вересні 2024 році в Єлисейському палаці виявили, що у базі податкової служби першу леді Франції Бріжит Макрон назвали чоловічим імʼям.