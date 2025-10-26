Першу леді Франції у базі податкової служби записали з чоловічим імʼям

Ще у вересні 2024 році в Єлисейському палаці виявили, що у базі податкової служби першу леді Франції Бріжит Макрон назвали чоловічим імʼям – на тлі поширюваної теорії змови про її нібито трансгендерність.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з документального фільму BFMTV, який має бути показаний ввечері в неділю.

В опублікованому уривку йдеться, що Бріжит Макрон понад рік тому під час входу в особистий кабінет на сайті податкової служби виявила, що замість її імені там було вказане імʼя її брата.

"Вона заходить і бачить, що там написано не "Бріжит Макрон", а "Жан-Мішель, відомий як Бріжит Макрон", – розповів у фільмі керівник апарату першої леді Франції Трістан Броме.

За його словами, Єлисейський палац всерйоз поставився до ситуації, а сама Бріжит Макрон подала скаргу, оскільки імʼя на сайті податкової служби, найімовірніше, змінили її внутрішні працівники. У результаті було встановлено особу двох підозрюваних.

У фільмі зазначається, що загалом у справі про "цифрове переслідування" Бріжит Макрон фігурують десять підозрюваних. Їх допитають наступного тижня у кримінальному суді Парижа.

Теза про те, що перша леді Франції нібито є трансперсоною, вже не перший рік поширюють адепти теорій змови. Серед них – "незалежна журналістка" Наташа Рей, яку за це оштрафували минулого року.

У липні подружжя Макронів подало позов проти американської ультраправої блогерки Кендіс Оуенс. У позові стверджується, що вона "проігнорувала всі варті довіри докази, які спростовують її твердження, на користь відомих конспірологів і доведених наклепників".