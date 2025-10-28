Онлайн-травля Брижит Макрон: прокуратура просит условное наказание для обвиняемых

На второй день судебного процесса по делу об онлайн-травле первой леди Франции Брижит Макрон прокуратура запросила условное лишение свободы для десяти фигурантов дела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Государственный прокурор Эрве Тетье на суде во вторник сообщил, что для каждого из десяти обвиняемых предлагаются разные наказания, поскольку каждому инкриминируются разные нарушения.

Речь идет о наказании от трех месяцев до одного года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора, а в отдельных случаях – штрафах в несколько тысяч евро.

Самые суровые приговоры предлагаются трем фигурантам, которые были признаны "подстрекателями" фейковых новостей о первой леди Франции. Наименьшее наказание – 80 часов общественных работ, а в случае отказа – три месяца условного тюремного заключения – прокуратура просит для единственного обвиняемого, который раскаялся в содеянном.

Десять обвиняемых – восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет – судят в уголовном суде Парижа по обвинению в онлайн-преследовании Брижит Макрон.

По словам прокуроров, обвиняемые обвиняются в многочисленных злобных комментариях относительно пола и сексуальности первой леди Франции, даже приравнивая разницу в возрасте с ее мужем к "педофилии".

Одну из фигуранток дела уже привлекали к ответственности за видео от 2021 года, в котором она утверждала, что Брижит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель Троньё.

Недавно писали, что еще в сентябре 2024 года в Елисейском дворце обнаружили, что в базе налоговой службы первую леди Франции Брижит Макрон назвали мужским именем.