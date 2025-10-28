Шатдаун у США: в Сенаті 13-й раз провалився проєкт щодо фінансування роботи уряду

У Сенаті Конгресу США 13-й раз поспіль провалилася спроба ухвалити проєкт за додаткове фінансування на роботу федерального уряду.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У вівторок 28 жовтня сенатори-демократи 13-й раз поспіль проголосували проти ухваленого у Палаті представників законопроєкту з коштами на роботу федерального уряду до 21 листопада.

Для ухвалення проєкту потрібно було мінімум 60 голосів. З "за" проголосували 54 сенатори, а проти – 45.

Перед голосуванням лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Республіканська партія має погодитися на продовження пільг на медичне страхування, тому що це принципове питання.

Водночас лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що вони погодяться говорити про це питання, коли демократи дадуть голоси за розблокування роботи уряду.

Вимушена пауза у роботі федерального уряду триває вже 28 днів. Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.

Міністр фінансів Скотт Бессент вихідними попередив, що після 15 листопада у Пентагону не буде коштів для заробітних плат військовослужбовцям.

Як повідомляли, Пентагон отримав благодійний внесок у розмірі 130 млн доларів від особи, що побажала залишитись анонімною, на заробітні плати військовослужбовцям США в умовах "шатдауну". За даними ЗМІ, донат надійшов від мільярдера-прихильника Трампа.