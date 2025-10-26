ЗМІ дізнались, хто задонатив Пентагону $130 мільйонів

Анонімом, який зробив пожертву у 130 мільйонів доларів на заробітні плати американським військовослужбовцям, виявився мільярдер-відлюдник і спонсор президента Дональда Трампа Тімоті Меллон.

Про це стало відомо виданню The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Трамп у четвер оголосив про анонімний донат для Пентагону на 130 млн доларів. Він не назвав ім’я спонсора, зазначивши лише, що пожертву зробив "патріот" і "його друг".

У п’ятницю під час спілкування із журналістами на борту Air Force One Трамп також не назвав ім’я спонсора.

"Він не хоче публічності. Він вважає за краще, щоб його ім'я не згадувалося, що досить незвично в світі, з якого я родом, і в світі політики, де всі хочуть, щоб їх ім'я згадувалося", сказав Трамп, прямуючи до Малайзії.

При цьому джерела видання розповіли, що анонімну пожертву зробив саме Меллон.

Білий дім відмовився від коментарів. Кілька спроб журналістів зв'язатися з Меллоном і його представниками не увінчалися успіхом.

Меллон, онук колишнього міністра фінансів Ендрю В. Меллона, не був відомим республіканським донором до обрання Трампа. Але в останні роки він вклав сотні мільйонів доларів у підтримку Трампа та Республіканської партії.

Меллон живе у штаті Вайомінг і веде досить скромний спосіб життя, незважаючи на свої значні політичні витрати.

Він також є важливим прихильником міністра охорони здоров'я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який також балотувався на посаду президента минулого року. Меллон пожертвував мільйони на президентську кампанію Кеннеді, а також надав кошти його групі Children’s Health Defense, що виступає проти вакцинаці.

Як йдеться у публікації, наразі незрозуміло, наскільки ця пожертва покриє зарплати понад 1,3 мільйона військовослужбовців США.

За даними Бюджетного управління Конгресу, адміністрація Трампа у бюджеті на 2025 рік запросила близько 600 мільярдів доларів на загальну військову компенсацію. Пожертва у розмірі 130 мільйонів доларів дорівнюватиме приблизно 100 доларам на одного військовослужбовця.

Пентагон заявив, що прийняв пожертву відповідно до "загальних повноважень щодо прийняття подарунків".

"Пожертва була зроблена за умови, що вона буде використана для компенсації витрат на зарплати та пільги військовослужбовців", – заявив у своїй заяві Шон Парнелл, головний речник Пентагону.

Раніше стало відомо, що Пентагон отримав благодійний внесок у розмірі 130 млн доларів від особи, що побажала залишитись анонімною, на заробітні плати військовослужбовцям США, що могли затриматися через шатдаун.

Як відомо, у США з 1 жовтня триває шатдаун, вимушена пауза у роботі федерального уряду, через те, що республіканці і демократи продовжують сперечатися щодо проєкту з додатковим фінансуванням на роботу уряду.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.