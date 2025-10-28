В Беларуси объявили, когда к ним окончательно зайдет путинский "Орешник"

Пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт сказала, что российский ракетный комплекс "Орешник" заступит на боевое дежурство в Беларуси до конца 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом Эйсмонт сказала российским пропагандистам из ТАСС.

По словам Эйсмонт, "создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается".

"В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому все разговоры, быть или не быть „Орешнику", на этом исчерпаны", – добавила пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Как известно, Россия единственный раз применяла баллистическую ракету промежуточной дальности "Орешник" в войне против Украины – удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года.

Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.

В сентябре в Беларуси хвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений "Запад".