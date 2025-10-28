Нідерланди скерують 10 млн євро на підтримку правосуддя і реформи БЕБ в Україні

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл у вівторок оголосив про додаткову підтримку розслідування міжнародних злочинів в Україні та реформи Бюро економічної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами ван Віла, Нідерланди скерують 9 мільйонів євро на проєкт "Відновлення гідності та справедливості в Україні".

"За допомогою цього внеску ми підтримуємо розслідування міжнародних злочинів в Україні через її національну систему правосуддя. Це має вирішальне значення для досягнення відповідальності", – додав він.

Також, за словами глави МЗС Нідерландів, країна додатково виділить 1 мільйон євро на підтримку реформи Бюро економічної безпеки України, "яке стоїть на чолі боротьби України з корупцією".

Перед цим ван Віл, який перебував із візитом у Києві, заявив про виділення 25 мільйонів євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України.

Напередодні Київ відвідував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, який оголосив про виділення 150 тисяч євро на підтримку українського енергетичного сектора напередодні зими.