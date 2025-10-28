Нідерланди виділили 25 млн євро на підтримку енергетики України

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел оголосив про виділення коштів на підтримку енергосистеми України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ван Веел, який перебуває із візитом у Києві, заявив про виділення 25 млн євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України.

Також він наголосив, що сильний тиск на Росію є життєво важливими.

Відтак він оголосив, що Нідерланди прийматимуть початкові етапи створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

"Ми повинні забезпечити, щоб військові злочини Росії не залишилися безкарними", – додав глава МЗС Нідерландів.

Напередодні Київ відвідував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, який оголосив про виділення 150 тисяч євро на підтримку українського енергетичного сектора напередодні зими.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.