Нідерланди виділили 25 млн євро на підтримку енергетики України
Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел оголосив про виділення коштів на підтримку енергосистеми України.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Ван Веел, який перебуває із візитом у Києві, заявив про виділення 25 млн євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України.
Також він наголосив, що сильний тиск на Росію є життєво важливими.
Відтак він оголосив, що Нідерланди прийматимуть початкові етапи створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
"Ми повинні забезпечити, щоб військові злочини Росії не залишилися безкарними", – додав глава МЗС Нідерландів.
Напередодні Київ відвідував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, який оголосив про виділення 150 тисяч євро на підтримку українського енергетичного сектора напередодні зими.
Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.
Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.