Нидерланды направят 10 млн евро на поддержку правосудия и реформы БЭБ в Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил во вторник объявил о дополнительной поддержке расследования международных преступлений в Украине и реформы Бюро экономической безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам ван Вила, Нидерланды направят 9 миллионов евро на проект "Восстановление достоинства и справедливости в Украине".

"С помощью этого взноса мы поддерживаем расследование международных преступлений в Украине через ее национальную систему правосудия. Это имеет решающее значение для обеспечения ответственности", – добавил он.

Также, по словам главы МИД Нидерландов, страна дополнительно выделит 1 миллион евро на поддержку реформы Бюро экономической безопасности Украины, "которое стоит во главе борьбы Украины с коррупцией".

Перед этим ван Вил, который находился с визитом в Киеве, заявил о выделении 25 миллионов евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для Украины.

Накануне Киев посещал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, который объявил о выделении 150 тысяч евро на поддержку украинского энергетического сектора в преддверии зимы.