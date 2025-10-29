До розслідування пограбування Лувру долучились правоохоронці з Німеччини та Інтерпол
Федеральна кримінальна поліція Німеччини та Інтерпол приєдналися до розслідування пограбування всесвітньо відомого музею Лувр у Парижі.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Обидва відомства оприлюднили фотографії викрадених предметів і звернулися до громадськості з проханням про допомогу в їх поверненні.
Інтерпол додав паризькі коштовності до своєї бази даних викрадених творів мистецтва, яка містить близько 57 тисяч об'єктів.
Пограбування Лувру, що сталося 19 жовтня, викликало обурення і різку критику на адресу системи безпеки всесвітньо відомого музею.
Переодягнені у будівельників злодії викрали вісім королівських коштовностей на суму близько 88 мільйонів євро.
У суботу французька поліція заарештувала двох підозрюваних, які були ідентифіковані за слідами ДНК.
Водночас повідомляють, що викрадені коштовності досі не знайдені.
Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.