К расследованию ограбления Лувра присоединились правоохранители из Германии и Интерпол

Федеральная криминальная полиция Германии и Интерпол присоединились к расследованию ограбления всемирно известного музея Лувр в Париже.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Оба ведомства обнародовали фотографии похищенных предметов и обратились к общественности с просьбой о помощи в их возвращении.

Интерпол добавил парижские драгоценности в свою базу данных похищенных произведений искусства, которая содержит около 57 тысяч объектов.

Ограбление Лувра, произошедшее 19 октября, вызвало возмущение и резкую критику в адрес системы безопасности всемирно известного музея.

Переодетые в строителей воры похитили восемь королевских драгоценностей на сумму около 88 миллионов евро.

В субботу французская полиция арестовала двух подозреваемых, которые были идентифицированы по следам ДНК.

В то же время сообщается, что похищенные драгоценности до сих пор не найдены.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.