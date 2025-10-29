Трамп очікує "чудової зустрічі" з Сі

Президент США Дональд Трамп розповів, що очікує вирішення "багатьох проблем" під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо пом'якшення торгової війни.

Заяву американського президента наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Трамп очікує, що його зустріч із Сі призведе до зниження Сполученими Штатами мит, накладених на Китай.

"Я думаю, що у нас буде чудова зустріч з президентом Китаю Сі, і багато проблем буде вирішено", – сказав Трамп дорогою до Південної Кореї, де він має зустрітися з Сі.

Він також додав, що налаштований оптимістично.

"Ми вели з ними (із Сі. – Ред.) переговори, ми не йдемо на зустріч без підготовки... Я думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для нашої країни і, власне, для всього світу", – сказав президент США.

Він також сказав, що "не впевнений", чи буде обговорювати делікатну тему самоуправління Тайваню під час зустрічі з китайським лідером.

Очікувана зустріч між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде першою за другої президентської каденції Дональда Трампа.

Американський президент заявив, що поспілкується з китайським лідером щодо російсько-української війни під час їхньої зустрічі.