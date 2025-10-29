Трамп ожидает "замечательной встречи" с Си

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ожидает решения "многих проблем" во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином по смягчению торговой войны.

Заявление американского президента приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Трамп ожидает, что его встреча с Си приведет к снижению Соединенными Штатами пошлин, наложенных на Китай.

"Я думаю, что у нас будет замечательная встреча с президентом Китая Си, и многие проблемы будут решены", – сказал Трамп по дороге в Южную Корею, где он должен встретиться с Си.

Он также добавил, что настроен оптимистично.

"Мы вели с ними (с Си. – Ред.) переговоры, мы не идем на встречу без подготовки... Я думаю, что мы получим очень хороший результат для нашей страны и, собственно, для всего мира", – сказал президент США.

Он также сказал, что "не уверен", будет ли обсуждать деликатную тему самоуправления Тайваня во время встречи с китайским лидером.

Ожидаемая встреча между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином будет первой за вторую президентскую каденцию Дональда Трампа.

Американский президент заявил, что пообщается с китайским лидером о российско-украинской войне во время их встречи.