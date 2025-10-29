Трамп исключил, что будет претендовать на третий срок

Президент США Дональд Трамп исключил попытки остаться президентом на третий срок.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ на борту президентского самолета по дороге в Южную Корею.

Трамп отметил, что имеет "лучшие цифры, которые когда-либо были у какого-либо президента за много лет", но в конституции США четко прописано, что в третий раз баллотироваться ему нельзя.

"Если почитать ее, там все очень четко. Мне нельзя баллотироваться. Это очень плохо... Но у нас есть много замечательных людей", – сказал Дональд Трамп.

22-я поправка к конституции гласит, что никто не может быть избран президентом США более чем на два срока.

Также на этой неделе Трамп заявил, что во время президентской кампании 2028 года не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента, чтобы остаться у власти.

Республиканец Энди Оглс ранее предложил изменить формулировку 22-й поправки так, чтобы она запрещала переизбрание более чем на два последовательных срока и более чем на три срока в целом.

По данным февральского опроса, более половины американцев предполагают, что Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

