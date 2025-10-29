Cуддя у США заблокувала спроби Трампа звільнити тисячі держслужбовців

Федеральна суддя у США заблокувала наміри президента Дональда Трампа звільнити тисячі федеральних працівників на тлі "шатдауну", вимушеної паузи у роботі уряду.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Суддя С’юзен Ілстон, призначена ще президентом Клінтоном, стала на бік профспілок держслужбовців, які просили її заборонити адміністрації проводити скорочення, які могли торкнутися понад 4000 співробітників. Позов щодо цього подали ще до початку "шатдауну" 1 жовтня.

Судова заборона розширює попереднє розпорядження Ілстон про призупинення спроб звільнень. Вона заявила, що такі кроки будуть визнані незаконними і виходять за межі повноважень виконавчої влади.

Перед тим профспілки публічно закликали покласти край "шатдауну", який триває майже місяць.

Нагадаємо, 28 жовтня у Сенаті Конгресу США 13-й раз поспіль провалилася спроба ухвалити проєкт за додаткове фінансування на роботу федерального уряду.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.