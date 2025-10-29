Судья в США заблокировала попытки Трампа уволить тысячи госслужащих

Федеральный судья в США заблокировала намерения президента Дональда Трампа уволить тысячи федеральных служащих на фоне "шатдауна", вынужденной паузы в работе правительства.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Судья Сьюзен Илстон, назначенная еще президентом Клинтоном, встала на сторону профсоюзов госслужащих, которые просили ее запретить администрации проводить сокращения, которые могли коснуться более 4000 сотрудников. Иск по этому поводу был подан еще до начала "шатдауна" 1 октября.

Судебный запрет расширяет предыдущее распоряжение Илстон о приостановлении попыток увольнений. Она заявила, что такие шаги будут признаны незаконными и выходят за пределы полномочий исполнительной власти.

Перед этим профсоюзы публично призвали положить конец "шатдауну", который длится почти месяц.

Напомним, 28 октября в Сенате Конгресса США 13-й раз подряд провалилась попытка принять проект о дополнительном финансировании работы федерального правительства.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.