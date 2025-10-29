В США обещают следить за соблюдением санкций против "Роснефть" и "Лукойл"

В США уверяют, что президент Дональд Трамп будет следить за соблюдением введенных им санкций против России, чтобы заставить хозяина Кремля сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

На прошлой неделе Министерство финансов США внесло в черный список государственные нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", крупнейших производителей нефти в России. Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа на второй срок.

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем их придерживаться", – сказал Уитакер.

Он выразил надежду, что эти меры побудят Путина сесть за стол переговоров и положить конец развязанной им войне.

"Или хотя бы заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании", – добавил Уитакер.

Посол США также предполагает, что эти санкции могут быть лишь первым шагом администрации Трампа.

"Президент Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", – резюмировал он.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

На этом фоне "Лукойл" решил прекратить свою международную деятельность. Компания уже начала поиск покупателей для своих зарубежных активов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенные США санкции против "Роснефть" и "Лукойл" на 56-57% повлияют на нефтяной экспорт РФ.