Трамп звільнив увесь склад мистецької комісії, що має перевіряти перебудову Білого дому

Білий дім звільнив у повному складі мистецьку комісію з нагляду за архітектурними проєктами у центрі Вашингтона – у тому числі вона мала перевірити скандальний проєкт бальної зали та майбутній проєкт тріумфальної арки.

Про це повідомляє The Washington Post, пише "Європейська правда".

28 жовтня Білий дім звільнив усіх шістьох членів мистецької комісії. У розпорядженні журналістів опинився лист, надісланий членам комісії від імені Трампа, де їх інформують про припинення їхніх повноважень, що набуває чинності негайно.

Звільнені члени комісії були призначені попереднім президентом Джо Байденом на 4-річні терміни, у деяких вони спливали у 2028 році.

Мистецьку комісію заснував Конгрес понад сторіччя тому, до її складу входять архітектори та урбаністи. Її роль полягає у тому, щоб давати поради президенту, Конгресу та місцевій владі щодо будівництва у столиці, зокрема якщо йдеться про урядові будівлі, пам’ятники та меморіали. Традиційно Білий дім прагнув отримати погодження з боку комісії для реалізації таких проєктів.

Очільниця мистецької комісії сама пішла у відставку ще на початку року, оскільки її термін завершувався у травні і вона була впевнена, що Трамп не призначить її повторно.

Несподіване рішення про звільнення з’явилося на тлі вже розпочатої Трампом перебудови Білого дому задля спорудження бальної зали для прийомів, для чого повністю знесли історичну будівлю східного крила, та його намірів побудувати у Вашингтоні тріумфальну арку.

Співрозмовник з Білого дому прокоментував на умовах анонімності, що після цих звільнень планують призначити нових членів комісії, "які будуть більше відповідати політиці президента Трампа "Америка передусім".

Перед тим у липні Білий дім звільнив призначених Байденом посадовців Національної комісії з питань планування у столиці, що уповноважена переглядати проєкти зовнішнього будівництва у комплексі Білого дому. Більшість із 12 членів цієї комісії тепер складають особи, лояльні до Трампа.

Цей орган буде погоджувати проєкт бальної зали, що з’явиться на місці знесеного східного крила. У Білому домі заявили, що для знесення східного крила не потрібно було погоджень, тому що це стосується лише "нових, вертикальних конструкцій".

Перед цим у Білому домі ухилялися від коментарів, чи будуть погоджувати проєкт також з мистецькою комісією та чи може її незгода стати перешкодою для реалізації проєкту.

У минулому мистецька комісія традиційно мала голос у питанні проєктів на території Білого дому – зокрема, коли у 2019 році, за першої каденції Трампа, там будували тенісний павільйон.

У далекому 1947 році комісія вступила у суперечку з тодішнім президентом Труменом, який захотів прибудувати до Білого дому балкон. Тодішній її очільник сказав, що комісія "має лише дорадчу роль" і Трумен у підсумку реалізував свій задум.

Проте потенційне будівництво тріумфальної арки Трампа буде відбуватися на території, для якої немає стількох винятків, як для проєктів у межах Білого дому.

Байден у 2021 році також позвільняв призначених Трампом членів обох комісій, що тоді пояснили спробами "диверсифікувати склад" цих органів. Це стало першим прецедентом, коли президент звільнив членів до завершення повноважень, та викликало звинувачення у політизації роботи комісій.

Нагадаємо, Трамп запевнив, що не планує називати майбутню бальну залу на честь себе.