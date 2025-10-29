Трамп уволил весь состав комиссии, которая должна проверять перестройку Белого дома

Белый дом уволил в полном составе художественную комиссию по надзору за архитектурными проектами в центре Вашингтона – в том числе она должна была проверить скандальный проект бального зала и будущий проект триумфальной арки.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет "Европейская правда".

28 октября Белый дом уволил всех шестерых членов художественной комиссии. В распоряжении журналистов оказалось письмо, направленное членам комиссии от имени Трампа, где их информируют о прекращении их полномочий, которое вступает в силу немедленно.

Уволенные члены комиссии были назначены предыдущим президентом Джо Байденом на четырехлетние сроки, у некоторых они истекают только в 2028 году.

Художественную комиссию основал Конгресс более века назад, в ее состав входят архитекторы и урбанисты. Ее роль заключается в том, чтобы давать советы президенту, Конгрессу и местным властям по строительству в столице, в частности если речь идет о правительственных зданиях, памятниках и мемориалах. Традиционно Белый дом стремился получить согласование со стороны комиссии для реализации таких проектов.

Руководительница художественной комиссии сама ушла в отставку еще в начале года, поскольку ее срок завершался в мае и она была уверена, что Трамп не назначит ее повторно.

Неожиданное решение об увольнении появилось на фоне уже начатой Трампом перестройки Белого дома для сооружения бального зала для приемов, для чего полностью снесли историческое здание восточного крыла, и его намерений построить в Вашингтоне триумфальную арку.

Собеседник из Белого дома прокомментировал на условиях анонимности, что после этих увольнений планируют назначить новых членов комиссии, "которые будут больше соответствовать политике президента Трампа "Америка прежде всего".

Перед тем в июле Белый дом уволил назначенных Байденом должностных лиц Национальной комиссии по вопросам планирования в столице, которая уполномочена пересматривать проекты внешнего строительства в комплексе Белого дома. Большинство из 12 членов этой комиссии теперь составляют лица, лояльные Трампу.

Этот орган будет согласовывать проект бального зала, который появится на месте снесенного восточного крыла. В Белом доме заявили, что для сноса восточного крыла не требовалось согласований, потому что это касается только "новых, вертикальных конструкций".

Перед этим в Белом доме уклонялись от комментариев, будут ли согласовывать проект также с художественной комиссией и может ли ее несогласие стать препятствием для реализации проекта.

В прошлом художественная комиссия традиционно имела голос в вопросе проектов на территории Белого дома – в частности, когда в 2019 году, при первой каденции Трампа, там строили теннисный павильон.

В далеком 1947 году комиссия вступила в спор с тогдашним президентом Труманом, который захотел пристроить к Белому дому балкон. Тогдашний ее глава сказал, что комиссия "имеет лишь совещательную роль" и Труман в итоге реализовал свой замысел.

Однако потенциальное строительство триумфальной арки Трампа будет происходить на территории, для которой нет стольких исключений, как для проектов в пределах Белого дома.

Байден в 2021 году также уволил назначенных Трампом членов обеих комиссий, что тогда объяснили попытками "диверсифицировать состав" этих органов. Это стало первым прецедентом, когда президент уволил членов до завершения полномочий, и вызвало обвинения в политизации работы комиссий.

Напомним, Трамп заверил, что не планирует называть будущий бальный зал в честь себя.