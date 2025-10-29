США відкликають значну частину військових з Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини – ЗМІ

Сполучені Штати запланували відкликати близько 800 військових з Румунії, також планується скорочення контингенту у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Про це повідомляє румунський портал G4Media з посиланням на джерела в органах влади, пише "Європейська правда".

За словами джерел, оголошення про відкликання 800 американських військових з Румунії зробили 27 жовтня через офіційні процедури НАТО. Йдеться про рішення Білого дому, відтак воно набуває чинності негайно, проте теоретично Конгрес ще може змінити його.

Американські військові розміщені у Румунії на базах ім. Михаїла Когелнічану, Девеселу і Кимпіа-Турзій. Наразі невідомо, на якій з цих трьох скоротиться американський контингент.

Співрозмовники вважають, що рішення США не пов’язане зі скасуванням результатів першого туру президентських виборів, на яких перемогу здобув одіозний ультраправий кандидат, оскільки американських військових планують виводити і з Угорщини.

Румунське видання, стверджуючи, що рішення стосується чотирьох країн – не уточнює деталей щодо часових рамок, обсягу та інших деталей виведення військ з інших країн і фокусується лише на контингенті, розміщеному в Румунії.

Нагадаємо, навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Раніше повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.