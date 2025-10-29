Соединенные Штаты запланировали отозвать около 800 военных из Румынии, также планируется сокращение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Об этом сообщает румынский портал G4Media со ссылкой на источники в органах власти, пишет "Европейская правда".

По словам источников, объявление об отзыве 800 американских военных из Румынии сделали 27 октября через официальные процедуры НАТО. Речь идет о решении Белого дома, поэтому оно вступает в силу немедленно, однако теоретически Конгресс еще может изменить его.

Американские военные размещены в Румынии на базах им. Михаила Когелничану, Девеселу и Кымпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой из этих трех сократится американский контингент.

Собеседники считают, что решение США не связано с отменой результатов первого тура президентских выборов, на которых победу одержал одиозный ультраправый кандидат, поскольку американских военных планируют выводить и из Венгрии.

Румынское издание, утверждая, что решение касается четырех стран – не уточняет деталей относительно временных рамок, объема и других деталей вывода войск из других стран и фокусируется только на контингенте, размещенном в Румынии.

Напомним, весной США объявили о передислокации американских военных из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.