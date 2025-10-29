Прем'єрка Литви запевнила, що скоро представить кандидата на посаду міністра оборони

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що поки ні офіційно, ні неофіційно ще не представила президенту жодного ймовірного кандидата на посаду міністра оборони, однак обіцяє зробити це найближчим часом.

Заяву очільниці уряду Литви наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Ругінене з’явився на тлі появи у ЗМІ повідомлень про те, що на посаду міністра оборони пропонували нинішнього очільника Міністерства транспорту Юраса Тамінскаса, однак ця кандидатура не вразила президента Гітанаса Науседу.

У цьому контексті литовська прем’єрка закликала менше довіряти чуткам.

"Різні імена постійно з’являються у різних дискусіях. Дивно спостерігати, як у такій непростій ситуації, після вихідних ми боремося з гібридною атакою, проте Литва все ще живе чутками, де набагато цікавіше, хто що сказав", – додала вона.

За словами Ругінене, наразі розглядається кілька кандидатур на посаду глави Міноборони, проте спочатку їх обговорять у лавах Соціал-демократичної партії.

"Дійсно прошу всіх не керуватися заголовками і різними чутками. Ці кандидатури дійсно добре обдумані, і я хотіла б спочатку обговорити їх з однопартійцями, а потім вже виносити на публіку", – підкреслила вона.

Нагадаємо, 23 жовтня Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Ругінене обіцяла на початку тижня назвати кандидата на посаду міністра оборони. Однак у вівторок вона сказала, що думати про це немає часу – спочатку треба розібратися з метеозондами.