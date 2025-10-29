Премьер Литвы заверила, что скоро представит кандидата на пост министра обороны

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что пока ни официально, ни неофициально еще не представила президенту ни одного вероятного кандидата на пост министра обороны, однако обещает сделать это в ближайшее время.

Заявление главы правительства Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Ругинене появился на фоне появления в СМИ сообщений о том, что на пост министра обороны предлагают нынешнего главу Министерства транспорта Юраса Таминскаса, однако эта кандидатура не впечатлила президента Гитанаса Науседу.

В этом контексте литовский премьер призвала меньше доверять слухам.

"Разные имена постоянно мелькают в различных дискуссиях. Странно наблюдать, как в такой непростой ситуации, после выходных мы боремся с гибридной атакой, однако Литва все еще живет слухами, где гораздо интереснее, кто что сказал", – добавила она.

По словам Ругинене, в настоящее время рассматривается несколько кандидатур на пост главы Минобороны, однако сначала их обсудят в рядах Социал-демократической партии

"Действительно прошу всех не руководствоваться заголовками и различными слухами. Эти кандидатуры действительно хорошо обдуманы, и я хотела бы сначала обсудить их с однопартийцами, а потом уже выносить на публику", – подчеркнула она.

Напомним, 23 октября Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновницами.

Ругинене пообещала в начале недели назвать кандидата на пост министра обороны. Однако во вторник она сказала, что думать об этом нет времени – сначала нужно разобраться с метеозондами.