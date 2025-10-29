Партия-победитель выборов в Чехии и партнеры согласовали коалиционное соглашение

Партия-победительница парламентских выборов в Чехии ANO и двое ее партнеров согласовали коалиционное соглашение и планируют подписать его в понедельник.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Популистская партия Андрея Бабиша ANO, "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты", которые ведут переговоры о формировании правительства, согласовали коалиционное соглашение.

Андрей Бабиш заявил, что его планируют подписать в понедельник 3 ноября, когда состоится первое заседание нового состава Палаты депутатов.

Бабиш отметил, что по поводу программы правительства между ними остается несколько противоречий, но по ним "точно найдут компромисс".

В среду партии планируют обсуждать распределение парламентских должностей. По предварительным договоренностям, должность спикера отдадут лидеру SPD Томио Окамуре. Количество вице-спикеров хотят сократить до четырех, две такие должности должны заполняться оппозиционными партиями.

Представители ANO предварительно возглавят пять парламентских комитетов, SPD – три, "Автомобилисты" – два, а остальные должны возглавить представители оппозиционных партий.

Андрей Бабиш хочет сформировать правительство до середины декабря.

