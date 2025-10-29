У Франції починається суд над 4 громадянами Болгарії за осквернення меморіалу Голокосту

У Франції починається судовий розгляд справи щодо чотирьох громадян Болгарії, яких звинувачують в оскверненні меморіалу Голокосту півтора року тому.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

29 жовтня у кримінальному суді Парижа почнеться розгляд справи щодо осквернення меморіалу Голокосту, на який нанесли 35 червоних слідів від долонь у травні 2024 року. Звинувачуваними є четверо громадян Болгарії.

"Червоні руки" з’явилися на меморіалі Голокосту у ніч з 13 на 14 травня 2024 року, а також на низці будівель у 4-му і 5-му округах Парижа. Символи вважають відсилкою до розправи над двома ізраїльськими військовими у Рамаллі у 2000 році.

Підозрюваних вистежили завдяки камерам відеоспостереження, мобільним телефонам, зарезервованим кімнатам у готелях та авіаквиткам. Як з’ясувалося, троє ключових підозрюваних одразу ж після свого вчинку вирушили автобусом до Брюсселя і звідти вилетіли до Софії.

У прокуратурі розглядають інцидент як одну зі спроб, спрямованих на сіяння неспокою і розбрату у французькому суспільстві – поруч з інцидентами, коли на стінах будівель у Парижі малювали зірки Давида, біля Ейфелевої вежі виставили бутафорні труни "французьких солдатів, загиблих в Україні", свинячими головами, які підкинули до мечетей у Парижі.

Слідство допускає, що вандалізм скоїли у рамках цілеспрямованої кампанії російських спецслужб. Служба Viginum, що стежить за спробами іноземного впливу через цифрові ресурси, помітила "просування" цих інцидентів на платформі X мережею скоординованих акаунтів і псевдоЗМІ Artichoc.

Трьох підозрюваних у справі тримали під вартою з часу екстрадиції з Хорватії та Болгарії, четвертого судитимуть заочно.

Трьом висувають звинувачення у завданні матеріальної шкоди групою осіб з етнічними, расовими чи релігійними мотивами та участі у злочинній групі; четвертого судитимуть за звинуваченнями у спільництві в завданні шкоди та участі у злочинній групі.

Їм загрожує до семи років позбавлення волі та штраф до 75 тисяч євро.