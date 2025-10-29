Во Франции начинается суд над 4 гражданами Болгарии за осквернение мемориала Холокоста

Во Франции начинается судебное разбирательство в отношении четырех граждан Болгарии, которых обвиняют в осквернении мемориала Холокоста полтора года назад.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

29 октября в уголовном суде Парижа начнется рассмотрение дела об осквернении мемориала Холокоста, на который нанесли 35 красных следов от ладоней в мае 2024 года. Обвиняемыми являются четверо граждан Болгарии.

"Красные руки" появились на мемориале Холокоста в ночь с 13 на 14 мая 2024 года, а также на ряде зданий в 4-м и 5-м округах Парижа. Символы считают отсылкой к расправе над двумя израильскими военными в Рамалле в 2000 году.

Подозреваемых выследили благодаря камерам видеонаблюдения, мобильным телефонам, зарезервированным комнатам в отелях и авиабилетам. Как выяснилось, трое ключевых подозреваемых сразу же после своего поступка отправились автобусом в Брюссель и оттуда вылетели в Софию.

В прокуратуре рассматривают инцидент как одну из попыток, направленных на сеяние беспокойства и раздора во французском обществе – наряду с инцидентами, когда на стенах зданий в Париже рисовали звезды Давида, возле Эйфелевой башни выставили бутафорские гробы "французских солдат, погибших в Украине", свиными головами, которые подбросили в мечети в Париже.

Следствие допускает, что вандализм совершили в рамках целенаправленной кампании российских спецслужб. Служба Viginum, следящая за попытками иностранного влияния через цифровые ресурсы, заметила "продвижение" этих инцидентов на платформе X сетью скоординированных аккаунтов и псевдоСМИ Artichoc.

Трех подозреваемых по делу держали под стражей со времени экстрадиции из Хорватии и Болгарии, четвертого будут судить заочно.

Трем предъявляют обвинения в нанесении материального ущерба группой лиц по этническим, расовым или религиозным мотивам и участии в преступной группе; четвертого будут судить по обвинению в соучастии в причинении вреда и участия в преступной группе.

Им грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 75 тысяч евро.