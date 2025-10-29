Міністр оборони Румунії розповів, чи бачить загрозу після скорочення контингенту США

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну не бачить додаткового ризику для безпеки країни після скорочення чисельності американського військового контингенту.

Про це міністр заявив під час пресконференції, його цитує Digi24, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи вважає він це рішення США ударом для Румунії з точки зору російської загрози, Моштяну відповів: "Румунія, як і будь-яка інша країна, може контролювати свої витрати і свою армію".

"І це саме те, чим ми і займаємося. Ті, хто чекають чудес, повинні розуміти, що чудеса не відбуваються в одну мить. Завдяки цілеспрямованості та зусиллям ми збільшимо можливості Румунії в Чорному морі. Справи йдуть. Всі інвестиції в оборону та обладнання мають багаторічний характер", – додав він.

Коли журналісти запитали його, чи вважає він виведення американських військ кроком назад в умовах війни поблизу румунських кордонів, міністр оборони відповів: "Хотілося б, щоб це було не так... Кожен вибирає свою стратегію".

Міністр пояснив, що знав про це рішення вже кілька місяців. За його словами, це відбувається внаслідок переоцінки позиції США, що є частиною ширшої стратегії, оголошеної на початку року.

"Під час зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі американський міністр оборони ще раз повідомив європейським партнерам, що тепер, коли європейці зміцнили свою позицію на східному фланзі… вони (США. – Ред.) приділятимуть більше уваги власній обороні. Сполучені Штати будуть більше звертати увагу на Індо-Тихоокеанський регіон", – пояснив Моштяну.

Він додав, що Румунія продовжує тісно співпрацювати з США, "від ротації нових сил, нових можливостей, нових навчань".

Міністр також зазначив, що в Румунії американських військ залишиться "трохи більше, ніж до початку війни в Україні".

"Ми маємо хороших союзників… але кожна держава час від часу коригує свої стратегічні пріоритети, і це абсолютно нормально. Тому головною силою для захисту безпеки Румунії та забезпечення кожного громадянина є румунська армія, і я наголошую на цьому, тому що майбутнє має бути в руках кожного з нас", – додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію ЗМІ про те, що США скорочують чисельність своїх військ у Румунії.

У НАТО, коментуючи ці дані, сказали, що "коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним".

Тим часом у Польщі кажуть, що нічого не знають про можливі плани США скоротити чисельність американського контингенту.