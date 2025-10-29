У Польщі кажуть, що не чули про можливе скорочення контингенту США

Польщі наразі не відомо про можливі плани США скоротити чисельність американського контингенту в країні.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це сказав речник Міністерства оборони Януш Сеймей.

Речник у середу заявив, що Польща на цей час не отримувала ніякої інформації про можливе скорочення американського контингенту на своїй території.

Він нагадав, що це питання обговорювалося зокрема між президентом Польщі Каролем Навроцьким і президентом США Дональдом Трампом, і йшлося навіть про збільшення американської присутності.

Нагадаємо, Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію ЗМІ про те, що США скорочують чисельність своїх військ у Румунії.

Навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Раніше повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.