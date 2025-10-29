Министр обороны Румынии рассказал, видит ли угрозу после сокращения контингента США

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну не видит дополнительного риска для безопасности страны после сокращения численности американского военного контингента.

Об этом министр заявил во время пресс-конференции, его цитирует Digi24, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, считает ли он это решение США ударом для Румынии с точки зрения российской угрозы, Моштяну ответил: "Румыния, как и любая другая страна, может контролировать свои расходы и свою армию".

"И это именно то, чем мы и занимаемся. Те, кто ждут чудес, должны понимать, что чудеса не происходят в один миг. Благодаря целеустремленности и усилиям мы увеличим возможности Румынии в Черном море. Дела идут. Все инвестиции в оборону и оборудование имеют многолетний характер", – добавил он.

Когда журналисты спросили его, считает ли он вывод американских войск шагом назад в условиях войны вблизи румынских границ, министр обороны ответил: "Хотелось бы, чтобы это было не так... Каждый выбирает свою стратегию".

Министр пояснил, что знал об этом решении уже несколько месяцев. По его словам, это происходит вследствие переоценки позиции США, что является частью более широкой стратегии, объявленной в начале года.

"Во время встречи министров НАТО в Брюсселе американский министр обороны еще раз сообщил европейским партнерам, что теперь, когда европейцы укрепили свою позицию на восточном фланге... они (США. – Ред.) будут уделять больше внимания собственной обороне. Соединенные Штаты будут больше обращать внимание на Индо-Тихоокеанский регион", – пояснил Моштяну.

Он добавил, что Румыния продолжает тесно сотрудничать с США, "от ротации новых сил, новых возможностей, новых учений".

Министр также отметил, что в Румынии американских войск останется "чуть больше, чем до начала войны в Украине".

"У нас хорошие союзники... но каждое государство время от времени корректирует свои стратегические приоритеты, и это абсолютно нормально. Поэтому главной силой для защиты безопасности Румынии и обеспечения каждого гражданина является румынская армия, и я подчеркиваю это, потому что будущее должно быть в руках каждого из нас", – добавил он.

Напомним, Министерство обороны Румынии подтвердило информацию СМИ о том,

что США сокращают численность своих войск в Румынии.

В НАТО, комментируя эти данные, сказали, что "корректировки в размещении войск США не являются чем-то необычным".

Между тем в Польше говорят, что ничего не знают о возможных планах США сократить численность американского контингента.