В Польше начали строительство завода крупнокалиберных снарядов

В Польше началось строительство завода по производству снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны, передает "Европейская правда".

Как отмечается, строительство началось в городе Красник в 100 км от границы с Украиной.

"Предприятием Mesko в Краснике заложен первый камень в строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм", – заявили в Минобороны Польши.

Польская армия использует 155-мм артиллерийские боеприпасы для вооружения пушек-гаубиц Krab и корейской K9 Thunder.

В ноябре 2024 года правительство Польши и производители подписали письмо о намерениях относительно производства нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для налаживания выпуска крупнокалиберных боеприпасов.

Недавно премьер Польши Дональд Туск сообщил о планах страны в течение двух лет достичь производства 155-мм снарядов в объеме 130 тысяч единиц в год.