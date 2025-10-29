В Польше начали строительство завода крупнокалиберных снарядов
В Польше началось строительство завода по производству снарядов калибра 155 мм.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны, передает "Европейская правда".
Как отмечается, строительство началось в городе Красник в 100 км от границы с Украиной.
"Предприятием Mesko в Краснике заложен первый камень в строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм", – заявили в Минобороны Польши.
Польская армия использует 155-мм артиллерийские боеприпасы для вооружения пушек-гаубиц Krab и корейской K9 Thunder.
В ноябре 2024 года правительство Польши и производители подписали письмо о намерениях относительно производства нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для налаживания выпуска крупнокалиберных боеприпасов.
Недавно премьер Польши Дональд Туск сообщил о планах страны в течение двух лет достичь производства 155-мм снарядов в объеме 130 тысяч единиц в год.