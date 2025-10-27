Німеччина втратила 400 тисяч тварин внаслідок пташиного грипу

Німеччина внаслідок пташиного грипу втратила близько 400 тисяч тварин, збитки оцінюють в мільйони євро.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

За даними інституту Фрідріха Леффлера (FLI), понад 30 комерційних птахівників по всій Німеччині були змушені знищити своїх тварин внаслідок швидкого поширення пташиного грипу.

Речниця інституту заявила, що загальний збиток для постраждалих господарств сягає мільйонів. З метою максимального стримування подальшого поширення хвороби тварин, за попередніми даними, було забито та утилізовано близько 400 тисяч курей, качок, гусей та індиків.

"Ми вже мали подібні цифри в 2021 році, який був найгіршим роком для пташиного грипу на сьогодні. Неможливо передбачити, як розвиватиметься ситуація, але FLI очікує подальшого зростання кількості спалахів і випадків захворювання. Ми все ще спостерігаємо дуже динамічний розвиток подій", – сказала президентка інституту.

Найбільші втрати були в Мекленбурзі-Передній Померанії та Бранденбурзі. Наприклад, на двох фермах у Західній Померанії довелося забити майже 150 тисяч курей-несучок.

Район Меркіш-Одерланд у Бранденбурзі оголосив, що через пташиний грип там буде забито ще 130 тисяч тварин. За даними округу, це означає втрату близько 500 тисяч євро лише для однієї з уражених ферм.

У Нижній Саксонії, Баварії, Тюрингії, Північному Рейні-Вестфалії та Баден-Вюртемберзі також було знищено тисячі сільськогосподарських тварин як запобіжний захід.

Пташиний грип – це інфекційне захворювання, яке часто є смертельним для птахів і домашньої птиці, хоча воно не вважається небезпечним для людей.

В середині жовтня у Нідерландах через епідемію пташиного грипу встановили загальнонаціональну заборону для ферм випускати птицю з приміщень.

У Данії в жовтні оголосили, що через спалах пташиного грипу знищать 150 тисяч курей.