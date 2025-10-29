Первая немецкая земля запретила выпускать птицу на улицу из-за птичьего гриппа

В немецкой земле Саар из-за угрозы распространения птичьего гриппа владельцам птицы запретили выпускать птиц на улицу, что стало первым таким решением в стране.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Земельное министерство окружающей среды издало распоряжение о запрете выпускать домашнюю птицу на улицу для предотвращения распространения птичьего гриппа. Птиц следует содержать так, чтобы они не имели прямых или косвенных контактов с дикими птицами, которые могут быть носителями.

Решение касается всей птицы, содержащейся в неволе, как крупных компаний, так и домохозяйств. Все ярмарки с птицей, выставки и т.д. на этот период отменяются.

В земле Саар подтверждено уже 11 случаев птичьего гриппа.

Запрет вступает в силу с 30 октября и предварительно будет действовать четыре недели. За нарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч евро.

На пострадавших фермах в Германии уже уничтожили около 400 тысяч птиц.

От эпидемии пострадали птицеводы и в других странах Европы. В Нидерландах запрет выпускать птицу на улицу ввели ранее в этом месяце. В Польше пришлось уничтожить 100 тысяч домашних птиц.