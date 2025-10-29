У Празі відбудеться мітинг за повернення прапора України на фасад Нацмузею

Учасники чеської громадської ініціативи Kaputin анонсували на четвер демонстрацію з закликом повернути на фасад Національного музею у Празі прапор України, який висів там з 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Прапор в українських кольорах висів на фасаді Національного музею Чехії до серпня 2025 року, коли його зняли для реклами виставки скам'янілостей. Але і після завершення цієї події всю площу фасаду музею зайняв рекламний банер про артефакти, позичені з Тайваню.

"Улітку прапор тихо зник, нібито щоб звільнити місце для реклами унікальної у світі виставки. Це ще можна було якось зрозуміти. Але абсолютно незрозуміло, чому прапор не повернувся туди після закінчення виставки", – сказали організатори мітингу.

Вони додали, що на акції у четвер будуть "рішуче вимагати повернення" прапора України.

Голова асоціації Kaputin Отакар Стефан ван Гемунд у розмові з Novinky припустив, що директор Нацмузею Міхел Лукеш міг ухвалити рішення щодо прапора України з політичних міркувань.

"Ми підозрюємо, що директор Лукеш капітулює, що хоче сподобатися майбутньому новому уряду", – сказав ван Гемунд.

Ідеться про те, що одна з партій майбутньої урядової коаліції Чехії, SPD, обіцяли в разі приходу до влади прибрати українські прапори з усіх установ.

Раніше проти розміщення прапора на фасаді Національного музею Чехії відбулося кілька протестів.