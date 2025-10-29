В Праге состоится митинг за возвращение флага Украины на фасад Нацмузея

Участники чешской общественной инициативы Kaputin анонсировали на четверг демонстрацию с призывом вернуть на фасад Национального музея в Праге флаг Украины, который висел там с 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Флаг в украинских цветах висел на фасаде Национального музея Чехии до августа 2025 года, когда его сняли для рекламы выставки окаменелостей. Но и после завершения этого события всю площадь фасада музея занял рекламный баннер об артефактах, одолженных из Тайваня.

"Летом флаг тихо исчез, якобы чтобы освободить место для рекламы уникальной в мире выставки. Это еще можно было как-то понять. Но совершенно непонятно, почему флаг не вернулся туда после окончания выставки", – сказали организаторы митинга.

Они добавили, что на акции в четверг будут "решительно требовать возвращения" флага Украины.

Председатель ассоциации Kaputin Отакар Стефан ван Гемунд в разговоре с Novinky предположил, что директор Нацмузея Михел Лукеш мог принять решение относительно флага Украины по политическим соображениям.

"Мы подозреваем, что директор Лукеш капитулирует, что хочет понравиться будущему новому правительству", – сказал ван Гемунд.

Речь идет о том, что одна из партий будущей правительственной коалиции Чехии, SPD, обещали в случае прихода к власти убрать украинские флаги со всех учреждений.

Ранее против размещения флага на фасаде Национального музея Чехии состоялось несколько протестов.