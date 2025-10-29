У Литві не мають інформації щодо потенційного скорочення військової присутності США

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що не має інформації про те, чи США планують скоротити присутність своїх військ у Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав журналістам у середу, його цитує LRT.

Його коментар пролунав після того, як у середу Міністерство оборони Румунії заявило, що Вашингтон виведе частину військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО.

"Що стосується повідомлень про плани переглянути присутність США в регіоні, то на цей момент я не маю підтвердження цього. Так, я бачив ті самі повідомлення, але не маю жодної інформації, навіть неофіційної, щодо Литви", – заявив литовський міністр.

Американські війська розгорнуті в Литві на ротаційній основі, вони змінюються кожні дев'ять місяців. Нова ротація розпочалася в жовтні, і Міністерство оборони Литви наразі веде переговори з Вашингтоном про продовження майбутніх ротацій.

Будріс заявив, що Литва тісно співпрацює з США, щоб забезпечити збереження американських військ у країні.

"Ми впевнені, що це найкращі умови для американських військ у світі. І ми маємо всі аргументи – політичні, безпекові, стратегічні, економічні та фінансові", – сказав він.

Будріс зазначив, що в США існують різні думки щодо того, чи слід посилювати чи скорочувати військову присутність на східному фланзі НАТО.

"Але ми чекаємо на відповідь від тих, хто фактично розробляє плани – коли цифри будуть остаточно затверджені в їхній системі, після внутрішніх переглядів та обговорень на рівні персоналу. Наразі таких цифр немає", – сказав міністр.

Зазначимо, командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

Навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.