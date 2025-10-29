В Литве не располагают информацией о потенциальном сокращении военного присутствия США

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что не располагает информацией о том, планируют ли США сократить присутствие своих войск в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал журналистам в среду, его цитирует LRT.

Его комментарий прозвучал после того, как в среду Министерство обороны Румынии заявило, что Вашингтон выведет часть войск, развернутых на восточном фланге НАТО.

"Что касается сообщений о планах пересмотреть присутствие США в регионе, то на данный момент у меня нет подтверждения этому. Да, я видел те же сообщения, но не имею никакой информации, даже неофициальной, по поводу Литвы", – заявил литовский министр.

Американские войска развернуты в Литве на ротационной основе, они меняются каждые девять месяцев. Новая ротация началась в октябре, и Министерство обороны Литвы в настоящее время ведет переговоры с Вашингтоном о продлении будущих ротаций.

Будрис заявил, что Литва тесно сотрудничает с США, чтобы обеспечить сохранение американских войск в стране.

"Мы уверены, что это лучшие условия для американских войск в мире. И у нас есть все аргументы – политические, безопасностные, стратегические, экономические и финансовые", – сказал он.

Будрис отметил, что в США существуют разные мнения о том, следует ли усиливать или сокращать военное присутствие на восточном фланге НАТО.

"Но мы ждем ответа от тех, кто фактически разрабатывает планы – когда цифры будут окончательно утверждены в их системе, после внутренних пересмотров и обсуждений на уровне персонала. Сейчас таких цифр нет", – сказал министр.

Отметим,

командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.

Весной США объявили о передислокации американских военных из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.