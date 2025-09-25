Естонія наклала санкції на безмандатного Додіка

Естонія в четвер ухвалила рішення запровадити санкції проти Мілорада Додіка – проросійського політика, позбавленого мандата президента Республіки Сербська.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило естонське Міністерство закордонних справ.

За словами глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни, санкції проти Додіка повʼязані з його зусиллями з підриву суверенітету й територіальної цілісності держав та підбурювання до сепаратизму.

"Завдяки цим новим заходам Естонія може вжити заходів на міжнародній арені, щоб сприяти збереженню або відновленню миру, міжнародної безпеки та міжнародного правового порядку", – ідеться в повідомленні.

Санкції передбачають, що Додіку буде заборонено в'їзд до Естонії. Раніше про аналогічний крок оголосили Австрія, Німеччина, Польща, Литва, а також Словенія.

Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської через визнання винним у неповазі до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Центрвиборчком Боснії і Герцеговини призначив дострокові вибори президента РС на 23 листопада. Але ані Додік, ані його політичні соратники не визнають рішення ЦВК.

