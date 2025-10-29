США сняли санкции с безмандатного Додика

Министерство финансов США в среду обновило санкционный список, исключив из него ряд лиц и компаний из Республики Сербской – включая лишенного мандата президента РС Милорада Додика.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Управления по контролю за финансовыми активами Минфина США.

Из санкционного списка США были изъяты Додик, члены его семьи и близкие соратники – например, спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич.

Также американским санкциям больше не подлежит более десятка компаний, связанных с окружением Додика.

Всего из списка исключили 48 физических и юридических лиц, которых туда внесли за дестабилизацию ситуации в Боснии и Герцеговине и подрыв Дейтонских мирных соглашений.

Основания для исключения Додика и его соратников из-под действия санкций США не уточняются.

В августе 2025 года был подтвержден приговор Милораду Додику за неповиновение решению высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, после чего его лишили мандата президента РС.

Отметим, что против Додика ввели собственные санкции ряд европейских государств.